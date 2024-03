Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Groß Nordende/Heidgraben/Uetersen - Am Wochenende vier Taten in Bezug auf Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in den Ortschaften Groß Nordende, Heidgraben und Uetersen zu insgesamt vier Taten in Bezug auf Wohnungseinbrüche gekommen.

Nach Auskunft der Anzeigenden sei die Tat in Groß Nordende in der Straße Heidweg in einem 24-stündigen Zeitraum von Samstag gegen 12:30 Uhr bis Sonntag gegen 12:30 Uhr geschehen. Zum Stehlgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Eine weitere Tat sei nach Auskunft des Hausbewohners aus der Ortschaft Heidgraben in der Straße Erlengrund am Samstag in einem Zeitraum von ungefähr 18:00 Uhr bis 23:10 Uhr geschehen. In diesem Fall gab der Geschädigte an, dass eine Armbanduhr, diverser Schmuck, elektronische Kleingeräte und Bargeld in einem bisher nicht näher benannten Wert entwendet worden wären.

Abschließend sind in Uetersen zwei Einbrüche polizeilich bekannt geworden.

Nach Angaben der geschädigten Hausbewohnerin aus der Straße Am Steinberg sei der Einbruch im Zeitraum von Donnerstagabends (07.03.2024) bis Sonntagmittag (10.03.2024) gegen 13:30 Uhr geschehen und es wären Schmuckstücke in einem vorläufig geschätzten vierstelligen Eurowert entwendet worden.

Die zweite Tat in Uetersen sei nach Angaben des Geschädigten im Rudolf-Kinau-Weg am Samstag zwischen 10:00 Uhr morgens und 20:45 Uhr abends geschehen. Auch hier wäre Schmuck in bisher nicht benannter Stückzahl und nicht benanntem Wert entwendet worden.

Bei allen vier Taten drangen bisher unbekannte Täterschaften gewaltsam in das jeweilige Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach wertvollen Gegenständen.

Inwiefern die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist bisher nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in jeweiliger Tatortnähe oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell