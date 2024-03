Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Holm

Kreis Pinneberg - Polizei stellt Ortsschilder und Verkehrszeichen sicher

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei konnte am Donnerstagnachmittag (07.03.2024) in der Ortschaft Holm im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes einige Verkehrszeichen und wenige Ortsschilder auffinden und sicherstellen. Ein Hinweisgeber wendete sich zuvor an die Polizei.

Im Kreis Pinneberg kam es in der Vergangenheit zu mehreren Diebstahlstaten von Ortsschildern. Siehe hierzu unter anderem die Pressemitteilung vom 04.03.2024 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5727694.

Die Auswertungen der sichergestellten Gegenstände sowie die weiteren Ermittlungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Ob die aufgefundenen Schilder im Zusammenhang mit den Diebstahlstaten im Kreis Pinneberg stehen, kann aktuell noch nicht bestimmt werden.

Zu den Täterschaften und den möglichen Tatmotiven ist ebenfalls noch nichts bekannt.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg wird bei weiteren Erkenntnissen zu den Fällen nachberichten. Bis dahin bitten wir darum, von Pressenanfragen Abstand zu nehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell