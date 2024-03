Bad Segeberg (ots) - Am Samstagabend (02.03.2024) ist es auf der Bundesstraße 4 in Höhe der Ortschaft Langeln zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Fußgänger gekommen, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Gegen 19:30 Uhr befuhr ein Audi A4 die Bundesstraße in Richtung Süden während ein 57-jähriger Mann aus ...

