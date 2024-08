Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240819.1 Wesselburen: Polizei sucht Zeugen nach Hundebiss

Wesselburen (ots)

Am Samstag (10.08.24) kam es gegen 18.15 Uhr zu einer schmerzhaften Begegnung zwischen einem 11jährigen Mädchen und einem schwarzen Hund an einer Eisdiele am Markt. Der kniehohe schwarze Hund wurde locker an der Leine geführt und biss dem Mädchen in die linke Wade, als diese vorbeigehen wollte. Der Hund biss sich fest und musste durch das Mädchen abgeschüttelt werden. Die Hundehalterin wird als schlank beschrieben, sie hatte mittellange schwarze, mit lila eingefärbte Haare. Sie trug eine Sonnenbrille, ein Cap und ein Trägerkleid. Begleitet wurde diese von einem Mann mit kräftiger Statur, Cap und Sonnenbrille und zwei Kindern im geschätzten Alter von 9-15 Jahren. Die Familie ging Richtung Süderstraße davon. Die Hundehalterin sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wesselburen unter 04833-448976 zu melden.

