Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: Schockanrufe bei älteren Personen

Dithmarschen (ots)

Aktuell häufen sich im Kreis Dithmarschen Anrufe bei älteren Personen mit Betrugshintergrund und neuem Modus Operandi. Die Anrufer geben sich als Bankmitarbeiter aus und teilen mit, dass aus einer früheren Teilnahme an einem Gewinnspiel Forderungen fällig seien - meist von mehreren tausend Euro. Die Angerufenen werden dabei so unter Druck gesetzt, so dass es sich für die Bürger wie ein Schockanruf anfühlt. Es erfolgt dann meist auch noch ein zweiter Anruf, meist von einem angeblichen Staats- oder Rechtsanwalt. Die Opfer sollen das Geld schnellstmöglich überweisen, im letzten Fall nach Großbritannien. In bereits drei Fällen sollten die Opfer das Geld in bar zusammen mit Zeitungspapier an eine Anschrift in Deutschland per Post senden. Diese Anrufe finden auch aus Callcentern aus dem Ausland statt. In einem Fall waren die Täter erfolgreich und konnten so mehrere tausend Euro erlangen. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter 0481-940 entgegen.

