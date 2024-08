Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: Zeugen nach Beschädigung eines Pkw gesucht

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Wurtleutetweute zu einem größeren Sachschaden an einem grauen Mercedes. Hierbei wurde der Lack an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10 000 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es bisher nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter 04852-60230 entgegen.

