Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Taschendiebe erbeuten Handy

Borken (ots)

Tatort: Borken, Am Vennehof;

Tatzeit: 12.06.2024, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr;

Ein Handy aus einer Handtasche entwendet haben Unbekannten am frühen Dienstagabend in Borken. Zuvor war die 64-jährige Handybesitzerin in einem Geschäft an der Straße Am Vennehof von einer männlichen Person angerempelt worden. Eine weitere männliche Person kniete neben ihr vor einem Regal. Erst später bemerkte die Borkenerin, dass ihr Handy fehlte. Beschrieben werden beide Personen mit dunklen Haaren, schlanker Statur und einem gepflegten Erscheinungsbild. Beide sind etwa 18-25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Beide waren dunkel gekleidet, einer der Männer trug einen 2-Tage-Bart. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z. B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell