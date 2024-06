Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mountainbike aus Kellerraum gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße;

Tatzeit: zwischen 01.05.2024, 19.50 Uhr, und 13.06.2024, 18.00 Uhr;

In einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sind Unbekannte in den vergangenen sechs Wochen in Gronau. Die Täter verschafften sich Zugang zum Kellerraum indem sie das Schloss einer hölzernen Kellertür herausbrachen. Aus diesem entwendeten sie ein Mountainbike der Firma "Rockrider" in den Farben schwarz, weiß und rot. Wie die Einbrecher in das Gebäude in der Neustraße gelangten, ist nicht bekannt. Das Geschehen spielte sich zwischen Mittwoch, 1. Mai 2024, 19.50 Uhr, und Donnerstag, 13. Juni 2024, 18.00 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ft)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell