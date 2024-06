Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallfahrzeug war gestohlen

Vreden (ots)

Die Polizei hat weitere Erkenntnisse gewonnen im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, zu dem es am 07.06.2024 in Vreden-Ammeloe gekommen ist. Wie berichtet, hatte ein Zeuge an diesem Tag einen schwarzen BMW auf einem Feld zwischen den Kreisstraßen 18 und 19 entdeckt und der Polizei gemeldet (Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5800028). Unbekannte hatten das Fahrzeug in der Nacht zuvor von einem Grundstück in der Bauerschaft Wesker in Vreden-Lünten entwendet. Die spätere Unfallstelle liegt nur wenige Fahrminuten vom Tatort des Diebstahls entfernt. Die Polizei in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260. (to)

