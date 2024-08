Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240826.1 Friedrichskoog: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Friedrichskoog (ots)

Am vergangenen Sonntag ist es auf einem belebten Parkplatz in Friedrichskoog zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

In der Zeit von 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr stand der BMW des Anzeigenden auf dem Parkplatz in der Koogstraße. Zum Zeitpunkt des Abstellens war der Wagen noch unversehrt. Später wies er dann Kratzer auf der hinteren Tür der Fahrerseite auf. Diese hatte ein Unbekannter offensichtlich wegzuwischen versucht, was allerdings missglückte.

Hinweise auf den Verursacher des Schadens gibt es bisher nicht. Da der Parkplatz gut besucht ist, gibt es möglicherweise Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 04851 / 95070 bei der Polizei in Marne melden.

Merle Neufeld

