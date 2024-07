POL-DN: Einbruch in Nagelstudio

Jülich (ots) - Ein Hotel in der Rurauenstraße geriet in der Nacht von Sonntag (28.07.2024) auf Montag (29.07.2024) in den Fokus von Einbrechern. Zwischen 22:30 Uhr am Sonntag und 05:30 Uhr am Montag verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Hotels. Die Täter entwendeten einen Tresor. Weitere Angaben zum Diebesgut konnten bei der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige ...

