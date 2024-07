POL-DN: Einbruch in Hotel

Aldenhoven (ots) - In der Nacht von Sonntag (27.07.2024) auf Montag (28.07.2024) wurde das Tor einer Scheune aufgebrochen. Die Täter entwendeten mehrere hochpreisige Baumaschinen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 19:00 Uhr am Sonntag und 09:30 Uhr am Montag verschafften sich Diebe gewaltsam Zugang zu der Scheune in der Straße Heinrichshof, in der Baumaschinen gelagert werden. Entwendet wurden Maschinen im Wert eines ...

mehr