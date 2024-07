POL-DN: Einbruch im Brückenkopfpark - Zeugen gesucht

Aldenhoven (ots) - In der Nacht von Donnerstag (25.07.2024) auf Freitag wurde in der Straße Am Schwanenkamp in Aldenhoven ein Pkw entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Wagen, ein grauer BMW M240i Kabriolett, wurde am 25.07.2024 gegen 20:00 Uhr in der Einfahrt eines Hauses Am Schwanenkamp abgestellt. Am nächsten Tag um 09:00 Uhr fehlte das Auto, das zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen JÜL-M340 trug. Die Originalschlüssel waren noch im Besitz des ...

mehr