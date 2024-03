POL-AK NI: Polizeiakademie Niedersachsen: 268 Studierende starten ihren Weg in die Polizei

Polizeiakademie Niedersachsen

Polizeiakademie Niedersachsen: 268 Studierende starten ihren Weg in die Polizei

Nienburg / Oldenburg / Hann. Münden (ots)

250 neue Studierende waren das Ziel, 268 sind es geworden. Für die Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter beginnt jetzt an den Studienorten der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg (79), Hann. Münden (81) und Oldenburg (108) ein dreijähriges Bachelorstudium, in dem sie auf den anspruchsvollen Beruf der Polizeibeamtin und des Polizeibeamten und die damit einhergehenden Aufgaben theoretisch wie praktisch vorbereitet werden.

Die erreichten Einstellungszahlen belegen erneut das Interesse junger Menschen an dem auf-regenden und herausfordernden Beruf der Polizistin und des Polizisten. "Ich freue mich, in so viele junge und motivierte Gesichter zu schauen, die sagen: 'ich will zur Polizei Niedersachsen, ich will mich aktiv für unsere freiheitliche Demokratie und die Sicherheit der Menschen in unserem Land einsetzen '", sagte der Direktor der Polizeiakademie Niedersachen, Carsten Rose.

Der Akademiedirektor nahm die Studierenden in Nienburg höchstpersönlich in Empfang und stellte klar: "Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, als Sie sich für ein Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen entschieden haben. Sie können stolz auf diese Entscheidung sein. In den kommenden drei Jahren werden wir Sie Schritt für Schritt auf die Herausforderungen vorbereiten, vor die Sie der Polizeidienst stellen wird. Ihre Aufgaben werden nahezu so vielfältig sein, wie es unsere Gesellschaft ist. Vielfalt ist übrigens auch ein Wert, den wir innerhalb unserer Polizei leben, was der Anteil von 47,01 Prozent weiblicher Studierender und 14,55 Prozent Studierender mit Migrationsgeschichte in ihrem Einstellungsjahrgang nur bei-spielhaft zeigen mag."

Die Zahl der neuen Studierenden belegt, dass der Polizeiberuf bei jungen Menschen weiterhin attraktiv ist. Der Polizeiberuf ist gelebte Teamarbeit und bietet ein abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld, in dem man täglich neuen Herausforderungen gegenübersteht. Die Polizei bietet die Möglichkeit, sich kontinuierlich persönlich weiterzuentwickeln und dabei Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.

Mit Blick auf die vergangenen Jahre und dem allgemeinen Rückgang des Bewerbermarktes werde die Polizei, genau wie andere Berufsgruppen, vor große Herausforderungen gestellt, so Rose weiter. Um diesem Trend zu begegnen, ist im vergangenen Jahr an der Polizeiakademie Niedersachsen das Projekt "Generation Zukunft Polizei" ins Leben gerufen worden. Das Projekt stellt die Prozesse der Personalakquise, der Personalbindung, des Einstellungsverfahrens, des Studiums und des Übergangs in die erste dienstliche Verwendung nach dem Abschluss des Studiums ganzheitlich auf den Prüfstand. Ein großes Augenmerk liegt hierbei auf der adressatengerechten und zeitgemäßen Nachwuchsgewinnung. "Wir zweifeln nicht daran, auch zukünftig qualifizierte Polizistinnen und Polizisten in ausreichender Anzahl auf die niedersächsischen Straßen entsenden zu können", zeigt Rose sich optimistisch.

Der nächste Einstellungstermin ist der 01.09.2024. Interessierte können sich umfangreich auf www.polizei-studium.de informieren. Zudem findet am 12.03.2024, in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr, die virtuelle Berufsinformation der Polizei Niedersachsen "Ein Job, 110 Möglichkeiten!" statt. Dort werden alle Fragen rund um das Studium, die Voraussetzungen sowie zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren beantwortet. Anmeldungen werden unter Job110@polizei.niedersachsen.de bis zum 11.03.2024 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell