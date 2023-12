Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung ehemaliges, katholisches Pfarrheim.

Linz am Rhein (ots)

Vermutlich über die Weihnachtsfeiertage, schlugen unbekannte Täter, mehrere Glasscheiben im rückwärtigen Bereich des ehemaligen, katholischen Pfarrheims am Kirchplatz in Linz am Rhein ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier wurden die Räumlichkeiten und das Mobiliar durchsucht, über mögliches Stehlgut liegen noch keine Informationen vor. Weiter konnte ein offensichtlich entwendeter Motorroller, verdeckt abgestellt an der Einsatzörtlichkeit, aufgefunden und sichergestellt werden. Um Täterhinweise wird gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell