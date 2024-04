Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an einem Pkw

Mayen (ots)

In der Zeit vom 01.04.2024, 19.00 Uhr bis 03.04.2024, 10.00 Uhr wurden in der Bachstraße in Mayen an einem Opel Astra durch einen unbekannten Täter alle vier Reifen zerstochen. Hinweise zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Mayen jederzeit entgegen.

