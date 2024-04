POL-PDMY: Quad in Adenau entwendet

Mayen (ots) - In der Nacht vom 29.03 - 30.03.2024 wurde an einem geparkten PKW in der Straße "Im Hombrich" in Mayen, der rechte Außenspiegel augenscheinlich mutwillig in Brand gesetzt. Der Außenspiegel brannte komplett ab. Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug fand glücklicherweise nicht stand. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Ebenfalls wurde der Polizei Mayen in der selben Nacht gegen ...

mehr