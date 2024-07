Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auseinandersetzung auf Weinfest

Brauneberg (ots)

Am Samstag, dem 13.07.2024, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 00:15 Uhr alarmiert, da es auf einem Weinfest in Brauneberg zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Vor Ort soll ein Mann, so die Zeugenaussagen, mehrere andere Gäste beleidigt und belästigt haben, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme und der weiteren Maßnahmen wurde die Polizei mehrfach beleidigt, so dass dem Beschuldigten ein Platzverweis erteilt wurde.

Zeugen der Auseinandersetzung aber auch solche, die die vorangegangenen Geschehnisse mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel unter der 06531 95270 in Verbindung zu setzen.

