Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Neidenbach (ots)

In der Zeit von Sonntag, 07.07.2024 auf Montag, 08.07.2024 wurden in der Densborner Straße am ehemaligen Feuerwehrhaus durch unbekannte Täter mehrere Blumen aus dem Boden gerissen. Es ist Sachschaden entstanden. Die Polizei Bitburg bittet um Hinweise zum Täter der Sachbeschädigung

