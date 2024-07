POL-PDWIL: Diebstahl mehrerer Alu-Profilbleche in Birresborn

Lötzbeuren (ots) - Am Donnerstagabend, den 11.07.2024 geriet ein Mähdrescher auf einem Feld an der K133 zwischen Lötzbeuren und Raversbeuren vermutlich aufgrund eines Defekts am Fahrzeug in Brand. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Lötzbeuren, Irmenach-Beuren, Traben-Trarbach, Büchenbeuren, Raversbeuren und Hahn, das DRK, der Gefahrstoffzug des Landkreises Rhein-Hunsrück, die untere Wasserbehörde und die Polizei ...

mehr