Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Schlaunstraße/ Nicht nur ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Bochum hatte am Donnerstag (09.05.24) nicht nur keine Fahrerlaubnis, wie sich herausstellte. Gegen 00.20 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der Schlaunstraße in Herbern. Aus dem Auto heraus nahmen die Polizisten Cannabisgeruch wahr. Der 20-jährige Beifahrer aus Dortmund zeigte daraufhin ein Tütchen mit der Droge, das die Beamten sicherstellten. Der Bochumer Fahrer räumte daraufhin nicht nur den Konsum wenige Stunden vorher ein, sondern auch, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch stellten sich die am Auto angebrachten Kennzeichen als am 18.04.24 in Herbern gestohlen heraus. Darüber hinaus bemerkten die Polizisten, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand.

Während der Maßnahmen entdeckte eine Polizistin unter anderem ein Ü-Ei mit weißem Inhalt sowie ein weiteres Tütchen mit Cannabis an der Straße. Vor der Kontrolle sahen die Polizisten, wie diese Sachen aus dem Auto geworfen wurden. In der Fahrertür sahen die Beamten auch einen griffbereiten Teleskopschlagstock, der nach dem Waffengesetz ein verbotener Gegenstand ist.

Der Fahrer musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Bochumer die Weiterfahrt und fertigten die entsprechenden Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell