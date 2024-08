Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240826.3 Wrohm: Autofahrt endet in Grundstücksmauer

Wrohm (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein Mann in Wrohm in betrunkenem Zustand und ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, in eine Mauer in Wrohm gefahren. Er richtete einigen Sachschaden an, an seinem Wagen entstand Totalschaden.

Kurz nach 01.00 Uhr verlor der Beschuldigte auf der Straße Lökenort die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einer Grundstücksmauer, auf der sein Fahrzeug final steckenblieb. Der Dithmarscher verließ den Unfallort nach dem Unglück unerlaubt zu Fuß. Dank Zeugen gelang es, den 46-Jährigen im Nahbereich ausfindig zu machen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,67 Promille. Neben dem Alkoholgenuss räumte der Beschuldigte ein, keinen Führerschein zu besitzen. Er musste sich schließlich der Entnahme einer Blutprobe stellen und wird sich unter anderem wegen der Unfallflucht, der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

An dem Unfallwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Reparaturkosten der Mauer dürften sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Merle Neufeld

