Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Motorrad und Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich - Zwei Personen schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw sind am Sonntag, 12.05.2024, in der Blumenstraße im Garbsener Ortsteil Berenbostel zwei Personen schwer verletzt worden. Zuvor hatte ein 57 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades an einer Kreuzung den vorfahrtberechtigten Pkw eines 40-Jährigen übersehen. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 57-Jährige aus Garbsen zusammen mit seinem 60-jährigen Sozius gegen 16:20 Uhr auf seinem Kleinkraftrad Aprilia die Hermann-Löns-Straße von der Bundesstraße 6 kommend in Richtung Rote Reihe. An der Kreuzung Blumenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen mit seinem Opel Vectra. Bei der anschließenden Kollision kamen die beiden Männer auf dem Kleinkraftrad zu Fall. Sie wurden dabei schwer verletzt. Mit jeweils einem Rettungswagen wurden sie in Krankenhäuser gebracht. Der Opel-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Den Gesamtschaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden ist, beziffert die Polizei mit circa 7.000 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, rod

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell