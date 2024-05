Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf-Luthe: Fachwerkhaus nach Feuer vollständig zerstört und unbewohnbar

Hannover (ots)

Am Samstag, 11.05.2024, ist ein Fachwerkgebäude in Wunstorf in Brand geraten und durch das Feuer vollständig zerstört worden. Die acht Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Mehrfamilienhaus retten und blieben unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover hörten Anwohner gegen 17:00 Uhr ein Knallgeräusch, bemerkten kurz darauf Rauch aus dem Fachwerkgebäude in der Hauptstraße und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der vordere Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten gestalteten sich so schwierig, dass das Gebäude schließlich durch das hinzugezogene Technische Hilfswerk (THW) teilweise eingerissen werden musste. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des THW waren bis in die späten Nachtstunden mit den Arbeiten am Brandort beschäftigt.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 350.000 Euro geschätzt.

Die Brandermittler untersuchten am Montagmorgen die Brandruine nach möglichen Brandursachen. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades konnte diese bislang nicht geklärt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an. /rod, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell