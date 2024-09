Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 02.09.2024

Sinntal / Schlüchtern (ots)

28-Jähriger nach mehreren Straftaten in U-Haft - Sinntal / Schlüchtern

(lei) Eine Reihe mutmaßlich verübter Straftaten in den vergangenen Monaten war der Grund, warum ein 28 Jahre alter Mann seit letzter Woche in Untersuchungshaft sitzt. Die Staatsanwaltschaft Hanau wirft dem Mann vor, von Oktober 2023 bis Ende Juni dieses Jahres für verschiedene Delikte in Sinntal und Schlüchtern verantwortlich zu sein - insgesamt 25 Fälle, die letztlich in einem Haftbefehl mündeten. Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei in Hanau geführt wurden, waren überwiegend Fälle, in denen der Vorwurf auf Diebstahl, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung lautete. Zur Last gelegt werden ihm auch zwei Taten wegen Verdachts der Bedrohung sowie insgesamt drei Verstöße gegen das Betäubungsmittel- beziehungsweise das Waffengesetz.

Nach dem Brand im Ärztehaus in Sterbfritz am 9. August 2024 (wir berichteten mit Meldung vom 14. Aufgust.2024) wird gegen den Mann derzeit auch noch wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Was die vorgenannten Hausfriedensbrüche angeht, so soll er sich auch mehrfach in diesem Objekt unberechtigt aufgehalten haben.

Aufgrund der Vielzahl der vorgeworfenen Taten und wegen Annahme der Fluchtgefahr erwirkten die Ermittler beim Hanauer Amtsgericht jüngst einen Untersuchungshaftbefehl gegen den wohnsitzlosen Mann, den die Beamten am Donnerstag (29.08.) vollstreckten. Seither sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt.

Offenbach 02.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell