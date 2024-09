Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchter Diebstahl von Kabeltrommeln

Rödermark (ots)

Am Samstag gegen 18.00 Uhr versuchten zwei Männer Kabeltrommeln von einem Betriebsgelände in Rödermark-Urberach zu entwenden. Die beiden Ganoven schnitten zunächst den Zaun zum Gelände in der Konrad-Adenauer-Straße auf und rollten mehrere Kabeltrommeln in Richtung Einstiegsstelle. Vor dem Abtransport flüchteten die vermummten Männer in unbekannte Richtung. Beide sollen kurze Hosen und schwarze Oberteile getragen haben. Einer der Männer trug eine rote Kappe. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 01.09.2024, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

