FF Goch: Einsatz von Löschdecken schont die Umwelt

Goch

Bei einem PKW-Brand gestern Nachmittag auf der Autobahn 57 bei Goch setzte die Feuerwehr eine spezielle Löschdecke ein. Ähnlich wie bei einer Löschdecke für den Heimgebrauch, zum Beispiel für brennenden Bratpfannen oder Töpfen, wird die etwa 7,5 m x 3,5 m große Decke direkt auf das brennende Fahrzeug gelegt und erstickt so augenblicklich die Flammen. Auch die Entstehung von Brandrauch wird sofort unterbunden. Löschwasser ist nur noch minimal für etwaige Nachlöscharbeiten nötig, wenn nach etwa 20 Minuten die Decke wieder entfernt wird. Auch das schont die Umwelt. Aktuell sind die Löschzüge Stadtmitte mit einer PKW-Löschdecke ausgestattet, Ziel ist, auch die übrigen Standorte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch damit auszurüsten.

Der Jaguar F-Type war mit zwei Personen in Fahrtrichtung Krefeld unterwegs, als der Fahrer eine Rauchentwicklung im Bereich des Motors feststellte. Er lenke das Fahrzeug an den Fahrbahnrand, er und seine Begleitung konnten das Auto unverletzt verlassen. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand der Motorbereich bereits in Vollbrand. Stadtbrandinspektor Stefan Bömler ordnete den Einsatz der Löschdecke an. So konnte bereits nach kürzester Zeit ein Löscherfolg erzielt werden.

