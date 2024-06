Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auto verkratzt - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Mittwoch (19.06.2024) zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter einen Audi, der in der Holzbachstraße geparkt war. Es entstand dabei Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Die Polizei Augsburg 6 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise telefonisch unter der 0821/323 - 2610 entgegen.

