Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (19.06.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 74-jährigen Autofahrer und einem 58-jährigen Motorradfahrer an der Kreuzung Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Linke Brandstraße. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen 12.00 Uhr fuhr der 74-jährige Mann mit seinem Auto in die Kreuzung ein. Hierbei übersah er offenbar den von rechts kommenden Motorradfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 58-jährige Mann stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 74-jährige Mann blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 74-jährigen Autofahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell