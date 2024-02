POL-DA: Darmstadt: Alkoholisierte Männer rufen Polizei auf den Plan

Zwingenberg (ots) - Kriminelle hatten es in der Zeit zwischen Samstagabend (10.02.) und Montagmorgen (12.02.) auf das Bürgerbüro in der Untergasse abgesehen. Zunächst drangen die Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster ein und und durchwühlten anschließend Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat ...

