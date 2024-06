POL Schwaben Nord: Körperliche Auseinandersetzung - 38-jähriger Mann schwer verletzt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwochnachmittag (19.06.2024) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Proviantbachstraße. Ein 30-jähriger Mann lief mit einem Messer umher. Gegen 15.15 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und gaben an, dass ein Mann mit einem Messer in der Hand in der Proviantbachstraße umherläuft. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann vor Ort festnehmen. Die Polizei fand das Messer vor ...

