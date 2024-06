Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann mit Messer in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Mittwochnachmittag (19.06.2024) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Proviantbachstraße. Ein 30-jähriger Mann lief mit einem Messer umher. Gegen 15.15 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und gaben an, dass ein Mann mit einem Messer in der Hand in der Proviantbachstraße umherläuft. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann vor Ort festnehmen. Die Polizei fand das Messer vor Ort auf und stellte es sicher. Verletzt wurde niemand. Nach aktuellem Kenntnisstand stand der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Aufgrund seines Zustandes wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

