PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Kraftfahrzeuge gestohlen +++ Bei Kontrolle verfassungsfeindlich verhalten +++ Gerüstteile auf Straße geworfen +++ Wohnung nach Brand unbewohnbar +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Audi in Linter entwendet,

Limburg-Linter, Im Triebgewann, Donnerstag, 16.02.2024, 03:00 Uhr bis 07:15 Uhr

(wie) Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in Linter einen Pkw gestohlen. Ein 40-Jähriger hatte einen schwarzen Audi A6 mit den amtlichen Kennzeichen LM-VI 83 in der Straße "Im Triebgewann" in einer Hofeinfahrt vor der Garage seines Hauses abgestellt. Zuletzt gesehen wurde der Wagen dort um 03:00 Uhr. Als der Mann gegen 07:15 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, war der Audi verschwunden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Pkw. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Frau erwischt Motorrollerdiebe,

Limburg-Linter, Mainzer Straße, Mittwoch 14.02.2024, 13:30 Uhr bis Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat eine Frau eine Gruppe Jugendlicher mit einem zuvor gestohlenen Motorroller in einem Feld erwischt. Der weiße Peugeot Motorroller war von den Unbekannten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag in der Mainzer Straße entwendet worden. In der nahen Feldgemarkung bemerkte eine 47-Jährige, die mit ihrem Hund spazieren war, die Gruppe Jugendlicher mit dem weißen Roller und sprach diese an. Die Diebe versuchten der Frau noch zu erklären, dass sie das Zweirad ersteigert hätten. Als die 47-Jährige eine Klärung mit der Polizei ankündigte, flohen die fünf Jugendlichen und ließen den Motorroller zurück. Dieser war von den Tätern beschädigt worden. Eine Streife sicherte Spuren und übergab den Roller danach an den Eigentümer. Die Täter waren allesamt sportlich leger gekleidet, auffällig waren bei zwei der Jugendlichen die schwarzen Trainingshosen mit besonders großen weißen Streifen an der Seite. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Bei Kontrolle verfassungsfeindlich verhalten, Weilburg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 15.02.2024, 22:45 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend hat ein Mann während einer Personenkontrolle in Weilburg durchweg verfassungsfeindliches Gedankengut von sich gegeben und den "Hitlergruß" gezeigt. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 22:45 Uhr einen verwirrten Mann in der Bahnhofstraße, der immer wieder auf die Fahrbahn treten und Streit mit Autofahrern suchen würde. Eine Streife entdeckte den Mann wenig später in der Bahnhofstraße und hielt mit dem Streifenwagen an, um die Personen zu kontrollieren. Schon beim Aussteigen der Beamten zeigte der 27-Jährige mehrfach den "Hitlergruß" und gab verfassungsfeindliche Sprüche von sich. Ein normales Gespräch war mit dem Mann nicht möglich. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeidienststelle. Dort wurde seine Identität festgestellt und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Auch in seiner Vernehmung äußerte der 27-Jährige durchweg verfassungsfeindliches und rassistisches Gedankengut. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Volksverhetzung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

4. Gerüstteile auf Straße geworfen,

Limburg, Schiede, Freitag, 16.02.2024, 04:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei in Limburg einen Mann festgenommen, der unbefugt auf ein Gerüst geklettert war und Teile davon auf die Fahrbahn geworfen hatte. Ein Zeuge informierte gegen 04:45 Uhr die Polizei, da ein Mann in der Straße "Schiede" auf ein Gerüst geklettert war und dieses nun auseinanderbauen würde. Teile des Gerüsts habe dieser bereits auf die Straße geworfen. Eine Streife eilte zu der Örtlichkeit und sprach den Vandalen an. Dieser hörte dadurch zwar auf, weiter Gegenstände auf die Fahrbahn zu werfen, weigerte sich aber das Gerüst zu verlassen. So musste er schließlich von mehreren Beamten herunter geholt und festgenommen werden. Einige der heruntergeworfenen Teile waren beschädigt worden. Der festgenommene 30-Jährige war offensichtlich nicht Herr seiner Sinne und wurde deshalb einer Fachklinik vorgestellt. Dort wurde er zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.

5. Wohnung nach Brand unbewohnbar,

Hadamar, Am Bahnhof, Donnerstag, 15.02.2024, 21:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend hat es in einer Wohnung in Hadamar gebrannt, der Bewohner musste danach anderweitig unterkommen. Ein 31-Jähriger kehrte nach der Arbeit zu seiner Wohnung in einem ehemaligen Bahnhofsgebäude in der Straße "Am Bahnhof" zurück. Als er die Tür aufschloss, bemerkte er starken Rauch in der Wohnung und verständigte die Feuerwehr. Anschließend warnte er alle anderen Bewohner des Hauses und alle verließen dieses. Beim Eintreffen der Polizei löschte die Feuerwehr bereits in der Dachgeschosswohnung. Von außen war deutliche Rauchentwicklung aus den Fenstern zu sehen. Der Brandherd konnte im Schlafzimmer lokalisiert und das Feuer gelöscht werden. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung, ein technischer Defekt erscheint derzeit ursächlich für das Feuer gewesen zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 EUR, die Wohnung des 31-Jährigen ist vorerst unbewohnbar.

6. Reh ausgewichen und verletzt,

Waldbrunn-Ellar, Landesstraße 3022, Freitag, 16.02.2024, 00:50 Uhr

(wie) Bei einem Wildunfall in der Nähe von Ellar ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Frau verletzt worden. Die 48-Jährige war mit einem Audi auf der L 3022 zwischen Hausen und Ellar unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Ellar kreuzte ein Reh die Fahrbahn, weshalb die Fahrerin versuchte auszuweichen. Sie kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum im Grünstreifen. Bei der Kollision wurde die 48-Jährige verletzt, der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 8.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell