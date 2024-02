PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher in Limburg aktiv +++ Geschlagen und dabei gefilmt +++ Vollsperrung - 40-Tonner gerät in Straßengraben +++

1. Einbrecher in Limburg aktiv,

Limburg, Stadtgebiet, Dienstag, 13.04.2024 bis Mittwoch, 14.04.2024

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren Einbrecher in Limburg aktiv und sind in mehrere Gewerbeobjekte eingedrungen. Ein oder mehrere Täter hatten es in der Nacht auf eine Bäckereifiliale, einen Reifenhandel und einen Handwerksbetrieb abgesehen. In allen Fällen wurde versucht ein Fenster am Gebäude einzuschlagen oder einzuwerfen, um in das Innere zu gelangen. In der Holzheimer Straße stiegen der oder die Täter so in den Verkaufsraum einer Bäckereifiliale ein. Entwendet wurde darauf aber offenbar nichts. Über das Fenster eines Sektionaltores des Reifenhandels in der Industriestraße wurde kurz vor 01:00 Uhr in die Werkstatt eingedrungen. Dies hatte ein Einbrecher mit einem Stein eingeworfen. Von dort aus begaben sich der Täter in den angrenzenden Verkaufsraum und löste dort eine Alarmanalage aus. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes fuhr zum Tatort, bemerkte den Einbruch aber nicht. Somit wurde auch die Polizei nicht verständigt. Auf der Videoüberwachung ist zu sehen, wie der Einzeltäter vom Nebengrundstück kam, einstieg und nach Alarmauslösung in Richtung Bahnhof floh. Er trug eine helle Jogginghose, eine graue Jacke und eine dunkle Kappe. Auch hier ohne Beute. Auf dem genannten Nebengrundstück eines Handwerksbetriebes in der Industriestraße hatte der Einbrecher zuvor versucht eine Scheibe auf der Gebäuderückseite einzuschlagen. Das Sicherheitsglas hielt dem Angriff jedoch stand und der Täter gelangte nicht ins Gebäude. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.200 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Geschlagen und dabei gefilmt,

Dornburg-Frickhofen, Bahnhofstraße, Dienstag, 13.02.2024, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie) Am Dienstag ist in Frickhofen ein Jugendlicher schikaniert und geschlagen worden, die Täter filmten sich dabei selbst. Ein 14-Jähriger wurde in der Bahnhofstraße beim Verlassen eines Supermarktes von zwei weiteren Jugendlichen angesprochen. Kurz darauf verdrehte ihm einer der Unbekannten den Arm und zwang den 14-Jährigen so, mit zum Bahnhof zu gehen. Dort schlug ihm einer der Jugendlichen gegen den Oberkörper und das Gesicht, während sein Begleiter die Handlungen mit einem Handy filmte. Die Fieslinge ließen erst von dem Jugendlichen ab, als eine unbeteiligte Frau vorbeikam. Daraufhin flohen die Unbekannten. Am Mittwochabend kam es zu einem erneuten Vorfall. Der 14-Jährige war diesmal in der Regionalbahn (RB) 90 von Limburg in Richtung Westerburg unterwegs, als gegen 18:20 Uhr in Frickhofen drei unbekannte Jugendliche zustiegen, ihm Schläge androhten und ihn bedrängten. Als der Jugendliche Mitfahrer um Hilfe bat, verschwanden die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen. Insbesondere die angesprochenen Mitfahrer in der RB 90 werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

3. Vollsperrung - 40-Tonner gerät in Straßengraben, Bundesstraße 417 bei Hünfelden, Mittwoch, 14.02.2024, 12.20 Uhr

(da)Die Bundesstraße 417 bei Hünfelden musste am Mittwoch voll gesperrt werden, nachdem ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen war. Gegen 12.20 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei den verunglückten Lkw. Nach ersten Erkenntnissen war der mit Erde beladene 40-Tonner von Neesbach in Richtung Hünfelden unterwegs. Auf dieser Strecke kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Dort kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite, wodurch sich die geladene Erde auf der Fahrbahn und dem Seitenstreifen verteilte. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach erfolgreicher Bergung des Lkw samt Ladung konnte die Sperrung gegen 18.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

