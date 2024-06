POL Schwaben Nord: Diebstahl von Kennzeichen

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (18.06.2024), im Zeitraum von 16.00 bis 18.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein beiges Canyon Gravelbike. Das Fahrrad war am Fahrradabstellplatz am Kuhsee abgesperrt. Es entstand ein Beuteschaden von rund 1.600 Euro. Hochzoll - Im Zeitraum von Montag (17.06.2024), 20.00 Uhr bis Dienstag (18.06.2024), 08.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein ...

