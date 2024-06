Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Dienstag (18.06.2024) entwendete ein 23-jähriger Mann mehrere Ladegeräte in einem Supermarkt in der Bergiusstraße.

Gegen 17.30 Uhr steckte der 23-Jährige mehrere Ladegeräte in seinen Hosenbund und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete den 23-Jährigen und stoppte ihn. Die Polizei wurde hinzugerufen.

Die Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung des 23-Jährigen unter anderem ein Taschenmesser. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell