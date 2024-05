Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Dienstfahrzeug der VG Deidesheim

Meckenheim (ots)

Am späten Abend des 24.05.2024 wurde im Rahmen der ,,Gässelkerwe" in 67149 Meckenheim ein Reifen des Dienstfahrzeuges des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Deidesheim mutwillig beschädigt. Aktuell liegen keine Erkenntnisse zu dem oder der unbekannten Täter vor. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

