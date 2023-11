Landespolizeiamt

POL-SH: Präsenz in der Weihnachtsmarktsaison

Kiel (ots)

In vielen Städten in Schleswig-Holstein starten in dieser Woche die traditionellen Weihnachtsmärkte. Die "Weihnachtsmarktsaison" geht erfahrungsgemäß bis Anfang Januar 2024.

Wie auch in den letzten Jahren trägt die Landespolizei Schleswig-Holstein ihren Anteil dazu bei, diese Veranstaltungen sicher und störungsfrei zu machen. Dabei steht sie in einem engen und fortlaufendem Austausch mit den Kommunen, der Feuerwehr, den Rettungsdiensten, Veranstaltern sowie Sicherheitsdienstleistern.

Grundsätzlich stehen die Veranstalter in der Verantwortung, die Sicherheit ihrer Märkte, Veranstaltungen usw. zu gewährleisten und hierfür zum Beispiel Sicherheitskonzepte zu entwickeln oder fortzuschreiben. Bei der Erstellung der Konzepte berät die Polizei mit Fachwissen und anhand aktueller Lageerkenntnisse. Überwiegend gibt es - außer bei größeren Märkten mit Sicherheitskonzepten - keine besonderen Auflagen oder Beschränkungen.

Mit Blick auf die aktuelle Sicherheitslage befindet sich die Landespolizei Schleswig-Holstein in einem stetigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden auf Landes- und Bundesebene. Aktuell liegen den Sicherheitsbehörden keine Erkenntnisse vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung speziell für Weihnachtsmärkte in Deutschland ableiten lassen würde.

Wie in den vergangenen Jahren wird jedoch auch in diesem Jahr das Geschehen im Bereich der Veranstaltungsflächen sowohl durch sichtbare Präsenz uniformierter Polizeibeamter als auch durch den Einsatz ziviler Einsatzkräfte begleitet.

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell