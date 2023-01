BPOL NRW: Busreisender von Bundespolizei festgenommen - Vollstreckung eines Haftbefehls wegen Verstoßes gegen das Post- und Fernmeldegeheimnisses

Essen - Bonn - Ratingen - Weilerswist - Hennef (ots) - Gestern Morgen (3. Januar) konnten Reisende in einem ICE am Essener Hauptbahnhof einen Dieb bis zum Eintreffen der Bundespolizisten festhalten. Der alkoholisierte Mann wehrte sich mit Leibeskräften. Gegen 9 Uhr alarmierten Reisende in einem ICE von Duisburg nach Essen die Bundespolizei. Sie konnten einen ...

mehr