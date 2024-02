Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (170) Luft aus Autoreifen abgelassen - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Freitag (16. 02.2024) nahmen Polizeistreifen im Nürnberger Norden eine 18-jährige Frau sowie einen 16-jährigen Jugendlichen fest. Diese stehen in Verdacht, zuvor an mehreren geparkten Fahrzeugen Luft aus Autoreifen abgelassen zu haben.

Einem Polizeibeamten, der gegen 23:15 Uhr in seiner Freizeit in der Michaelstraße unterwegs war, fiel auf, dass bei mehreren geparkten Fahrzeugen in der Michaelstraße Luft aus Autoreifen entwich. An den Windschutzscheiben der betroffenen Fahrzeuge war jeweils ein Hinweiszettel mit klimapolitischem Inhalt angebracht worden. Als der Beamte in der unmittelbaren Nähe zwei verdächtige Personen auf seine Feststellung ansprach, ergriffen diese die Flucht in Richtung Erlanger Straße.

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte eine Zivilstreife der Nürnberger Polizei in der Erlanger Straße kurz darauf eine 18-jährige Frau und einen 16-jährigen Jugendlichen antreffen. Neben entsprechenden Hinweiszetteln führten die beiden Tatverdächtigen auch Erbsen mit, die in den vorliegenden Fällen als Tatmittel zur Verwendung gekommen waren.

Polizeibeamte stellten im Anschluss fest, dass an insgesamt sechs Fahrzeuge in der Michaelstraße sowie in der Kolbestraße die Luft aus jeweils einem Reifen abgelassen und entsprechende Hinweiszettel angebracht worden waren. Bei allen Fahrzeugen handelte es sich um SUV-Modelle.

Die Polizei leitete gegen die beiden Festgenommenen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. Die Polizei übergab den Jugendlichen im Anschluss an die Beweisaufnahme seinen Eltern. Bei der 18-jährigen Tatverdächtigen führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken eine erkennungsdienstliche Behandlung durch.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell