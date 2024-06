Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Betrunkene Fahrraddiebe

Augsburg (ots)

Haunstetten/Siebenbrunn - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (20.06.2024) entwendeten ein 21-jähriger, ein 24-jähriger und ein 28-jähriger Mann zwei Fahrräder. Der 21-Jährige und der 28-Jährige fuhren daraufhin alkoholisiert mit diesen davon. Gegen 02.00 Uhr informierte eine Anwohnerin die Polizei über drei Männer in der Sudetenstraße, wie diese an Fahrrädern hantierten, diese beschädigten und versuchten Schlösser zu lösen. Dies misslang den Männern jedoch. Durch die Polizeistreife konnten die Männer im Rahmen einer Fahndung in der Haunstetter Straße festnehmen. Der 21-Jährige und der 28-Jährige fuhren dabei jeweils mit einem Fahrrad, welches offenbar nicht ihnen gehörte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem bei dem 21-Jährigen einen Wert von über 1,7 Promille und bei dem 28-Jährigen einen Wert von über 2,0 Promille. Die Polizeibeamten stellten die Fahrräder sicher. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die genaue Schadenssumme wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung gegen die drei Männer sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 21-Jährigen und 28-Jährigen.

