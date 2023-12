Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Achern (ots)

Am Montag gegen 15 Uhr touchierte ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Illenauer Straße ein im dortigen Baustellenbereich abgestelltes Fahrzeug, wobei zumindest der Außenspiegel des parkenden Fahrzeuges in Mitleidenschaft gezogen worden sein dürfte. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, meldete sich jedoch später bei der Polizei. An der genannten Unfallstelle konnte von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch kein beschädigtes Fahrzeug mehr festgestellt werden, lediglich Teile von einem Außenspiegel. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Fahrzeugteil einem Fahrzeug der Marke "Renault" zuzuordnen sein. Die Ermittler der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden sind nun auf der Suche nach dem Verkehrsteilnehmer, dessen Fahrzeug möglicherweise beschädigt wurde. Der oder die Betroffene wird gebeten, sich unter der Rufnummer: 07221 680-460 zu melden.

/sa

