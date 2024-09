Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer schwer verletzt

Gemarkung Steinau (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024 gegen 19.20 Uhr verlor ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 3196 von Marjoß in Richtung Steinau die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte in eine Baumgruppe. Andere Motorradfahrer leisteten umgehend erste Hilfe bei dem schwer verletzten Mann aus Bad Brückenau. Der 26-jährige Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sein Motorrad wurde abgeschleppt.

Offenbach am Main, 31.08.2024, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

