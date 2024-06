Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Heiligenstadt (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 19:30 Uhr bis Samstag, dem 22.06.2024, 20:10 Uhr beschädigten unbekannte Täter am Ostbahnhof in Heiligenstadt einen abgestellten Eisenbahnwaggon. Die Täter warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe des Waggons ein. Der Schaden wird durch den geschädigten Verein mit ca. 500,-EUR angegeben.

In der Nacht vom Freitag, 21.06.2024 zum Samstag, 22.06.2024 gegen 09:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Steinstraße in Dingelstädt mit einem Stein die Fensterscheibe eines Wohnhauses. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,-EUR.

Zeugen die Hinweise zu den Straftaten machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden.

