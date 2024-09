LPI-GTH: Gebäudebrand verhindert

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Bei Bauarbeiten wurden heute gegen 13.30 Uhr eine scheinbare Gewehrgranate in der Kastanienallee aufgefunden. Die Ordnungsbehörde, Polizei, Feuerwehr und ein Delaborierungsdienst waren im Einsatz. Die Granate wurde fachgerecht abtransportiert und wird in der Folge in einem Steinbruch zur Detonation gebracht. Personen wurden nicht gefährdet oder verletzt. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

mehr