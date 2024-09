Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen E-Scooter und Fahrradfahrerin

Arnstadt (ots)

Heute Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 14-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einer 54 Jahre alten Fahrradfahrerin. Das Mädchen befuhr einen Radweg "Am Rabenhold" in Richtung "Kleine Gehrener Straße". An der Einmündung "Friedensstraße" übersah sie offenbar die aus der Friedensstraße kommende Radfahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die 54-Jährige schwer und die 14-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurden. Beide Unfallbeteiligte trugen keinen Sturzhelm. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell