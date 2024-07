Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Baustelle in der Alten Dieburger Straße. Die Einbrecher überwanden die Sicherheitsmaßnahmen und drangen in einen Heizcontainer sowie in mehrere Wohncontainer ein.

In dem Heizcontainer wurden Teile demontiert, während aus den Wohncontainern mehrere Arbeitsmaschinen entwendet wurden. Zu den gestohlenen Geräten zählen unter anderem ein Kernbohrgerät, ein Kompressor und eine Bohrmaschine. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstagnachmittag (27.7) bis Montagmorgen (29.7). Das Kommissariat 21/22 hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder möglichen Tätern nimmt das Kommissariat in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

