POL-DA: Pfungstadt: Polizei sucht rechtmäßigen Besitzer des Fahrrads

Lindenfels (ots) - Am Montagabend (29.07.) wurde ein Waldparkplatz im Bereich der Landesstraße 3339 zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 17.10 und 17.35 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten weißen Renault und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Tasche samt Inhalt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der ...

