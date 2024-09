Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletzten Fahrer

Gotha (ots)

Gestern Abend befuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW die Justus-Perthes-Straße in Richtung Steinmühlenallee. Ersten Erkenntnissen nach verlor er mutmaßlich auf Grund regennasser Fahrbahn, nicht angepasster Geschwindigkeit und unzureichender Reifenprofiltiefe in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Er kollidierte mit dem Bordstein und einer Straßenlaterne. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13000 Euro. (mla)

