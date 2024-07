POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Gegenverkehr - Radfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Datteln Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Castroper Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute und in unbekannte Richtung. Zunächst hatten die Täter versucht über einen Nebeneingang in die Bäckerei zu kommen. Da dies nicht gelang, schlugen sie eine Scheibe ...

